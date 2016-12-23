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'da operasyonu: 31 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 31'i yakalandı.

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 41 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Ayrıca savcılığın talebi üzerine nöbetçi hakimlikçe, şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerden 31'ini gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Diğer 10 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 10:59
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