Hızlı ve mutlu

İZMİR'li genç copilot Soner Çevik, işine yakışır bir evlilik teklifi yaptı. Aşık pilot, İzmir Ülkü Yarış Pisti'nde önce Ferrari marka araç ile pistte tur attı. Sorasında kalpli pankartlar açıldı. Start düzlüğüne geldiğinde kalpli balonlar ve konfetiler eşliğinde karşılandı. Ne olduğunu anlamayan sevgilisi Serpil Korubeyi gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Genç kız, Çevik'in diz çökerek yaptığı evlilik teklifine "Evet" dedi.