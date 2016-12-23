Hesap karıştı

Aydın'da bir otelde garson olarak çalışan Gökhan Kumral, geçen 19 Aralık gecesi cep telefonuna gelen bir mesaj üzerine saat evden ayrıldı. Bir daha da evine dönmedi. Sabah çalıştığı oteldeki işine de gitmediği öğrenilen gencin babası kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete polis, Kumral'ın Kuşadası'ndaki otel odasında iple kendini tavana asarak, intihar etmiş olarak buldu Kumral'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından alınan cenazesi Söke'de toprağa verildi. İstanbul'da özel bir şirkette grafiker olarak çalışan Yasin Kumral da kardeşinin kaldığı otele aynı tarihlerde bir kadının giriş çıkış yaptığını belirtip, bu kişinin araştırılmasını da istedi. Anne Hanım Kumral ve abla Ayşe Altan da acılarının büyük olduğunu belirtip, "Gökhan'ın intihar etmesini gerektirecek bir neden yıktı. Olay, soruşturulsun" dedi.