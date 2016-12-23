Yol Durumu
  1. Kara bulutlar dağılıyor
  2. Futbolcu katili yakalandı

Hesap karıştı

, bir otelde tavana iple asılı halde bulundu. Olay günü 14 bin lirasının başka hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı

Hesap karıştı
Aydın'da bir otelde garson olarak çalışan Gökhan Kumral, geçen 19 Aralık gecesi cep telefonuna gelen bir mesaj üzerine saat evden ayrıldı. Bir daha da evine dönmedi. Sabah çalıştığı oteldeki işine de gitmediği öğrenilen gencin babası kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete polis, Kumral'ın Kuşadası'ndaki otel odasında iple kendini tavana asarak, intihar etmiş olarak buldu Kumral'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından alınan cenazesi Söke'de toprağa verildi. İstanbul'da özel bir şirkette grafiker olarak çalışan Yasin Kumral da kardeşinin kaldığı otele aynı tarihlerde bir kadının giriş çıkış yaptığını belirtip, bu kişinin araştırılmasını da istedi. Anne Hanım Kumral ve abla Ayşe Altan da acılarının büyük olduğunu belirtip, "Gökhan'ın intihar etmesini gerektirecek bir neden yıktı. Olay, soruşturulsun" dedi.
Etiketler:
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar