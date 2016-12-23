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HDP'li 'ın gözaltı yalanı

HDP'li 'ın gözaltına alındığı bilgisi asılsız çıktı. Buldan'ın kendisine yapılan bir tebligatı gözaltı şeklinde kamuoyuna yansıttığı anlaşıldı.

HDPli Pervin Buldanın gözaltı yalanı

HDP'li 'ın gözaltına alındığı bilgisi asılsız çıktı.

Sosyal medya hesabından 'gözaltına alındım' diye mesaj atan Pervin Buldan'ın gözaltına alınmadığı sadece polisin evine Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir çağrısının tebliğ edilmek üzere gittiği belirlendi.

HDP Genel Merkezi de Buldan'ın gözaltına alındığına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunurken mahkeme çağrısına alan Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi'ne gitti. Buldan, Bakırköy Adliyesi'nde söz konusu mahkeme çağrısı ile ilgili ifade veriyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gözaltı işleminin söz konusu olmadığı, emniyet güçlerinin mahkeme çağrısını verip kapıdan döndüğünü, Buldan'ın adliyeye tek başına gittiğini belirttiler.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 10:45
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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adsiz adsiz

Alinsin.. Alinmadigi bile hata.Bu yalanci kahpe halen kahpelik yapiyor..

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evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 13:16
ihsan ihsan

yalancı kahpe bunların işigücü bu pislik bunlar keşke içeri alınsaydı

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.12.2016 12:37
fenerli fenerli

yedikleri yemekte içtikleri suda bu miiletin emeği ve kanı var...rabbim bunların gursaklarını düğümlesin.

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evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 13:55
Ali Haydar Ali Haydar

hainler sinsi kalleş bunlar ozaman gel bakalım gerçek göz altı demeliğiz bunlar tam hain pkk nın kıvırtkanları çok şükür kürt halkımız bu sıralar yaşamaya nefes almaya başladılar gelecekte daha güzel günler doğu batı iç içe kardeşçe yaşamlar olacaaaaak bu hdp bitti tükendileeeer okadar fırsatları ellerinden kaçırdılar ermeni uşakları çakallar.

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evet5
hayır0
cevapla 23.12.2016 11:05
adil adil

Gerçek olur İnşallah. doğru kodese

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 23.12.2016 10:58
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