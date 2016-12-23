HDP'li Pervin Buldan'ın gözaltına alındığı bilgisi asılsız çıktı.
Sosyal medya hesabından 'gözaltına alındım' diye mesaj atan Pervin Buldan'ın gözaltına alınmadığı sadece polisin evine Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir çağrısının tebliğ edilmek üzere gittiği belirlendi.
HDP Genel Merkezi de Buldan'ın gözaltına alındığına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunurken mahkeme çağrısına alan Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi'ne gitti. Buldan, Bakırköy Adliyesi'nde söz konusu mahkeme çağrısı ile ilgili ifade veriyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri gözaltı işleminin söz konusu olmadığı, emniyet güçlerinin mahkeme çağrısını verip kapıdan döndüğünü, Buldan'ın adliyeye tek başına gittiğini belirttiler.
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Alinsin.. Alinmadigi bile hata.Bu yalanci kahpe halen kahpelik yapiyor..
yalancı kahpe bunların işigücü bu pislik bunlar keşke içeri alınsaydı
yedikleri yemekte içtikleri suda bu miiletin emeği ve kanı var...rabbim bunların gursaklarını düğümlesin.
hainler sinsi kalleş bunlar ozaman gel bakalım gerçek göz altı demeliğiz bunlar tam hain pkk nın kıvırtkanları çok şükür kürt halkımız bu sıralar yaşamaya nefes almaya başladılar gelecekte daha güzel günler doğu batı iç içe kardeşçe yaşamlar olacaaaaak bu hdp bitti tükendileeeer okadar fırsatları ellerinden kaçırdılar ermeni uşakları çakallar.
Gerçek olur İnşallah. doğru kodese
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