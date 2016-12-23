Genç kayıp

Bartın'da dün 19 yaşındaki Zeki Yörük, babası Hüseyin Yörük ile birlikte köyün yakınındaki ormanlık alana domuz avına gitti. Genç, kaplı arazide fenalaşarak yere yığıldı. Babasının telefonla köylülere haber vermesiyle 112 Acil ekibi sevk edildi. Ekipler, İl Özel İdaresi ekibinin kardan kapanan yolu açmasıyla Zeki Yörük'e ulaşabildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen gencin cesedi, yapılan incelemeden sonra Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.