Futbolcu katili yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 21 Ekim Cuma günü 2012 yılında Galatasaray'a transfer olup üç yıl oynayan ve son olarak Silivrispor'da forma giyen 21 yaşındaki Burhan Yıldız tartıştığı bir kişi tarafından silahla vuruldu. İddialara göre; ikili önce Beylikdüzü'nde yer alan bir kafenin önünde tartıştı. Yıldız ile tartışan kişi silahını çekerek ateş etti. Başından vurulan genç futbolcu hastaneye kaldırıldı ancak öldü. Katili ise olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri, geniş çaplı soruşturma başlatı. Kamerakayıtlarından kaçış güzergahısaptanan katil zanlısınınC.E. belirlendi. Zanlısının cinayetten kısa bir süre önce Yıldız'ın emlakçı babasının işyerinin de bulunduğu olay yerine geldiği ve burada dolaşarak genci beklediği tespit edildi. Cinayetten ikiay sonra yakalanan veCinayet Masası'na getirilenkatil zanlısı C.E. iddiayagöre cinayeti bir alacakverecekmeselesi nedeniyleişlediğini söyledi. İstanbulEmniyet Müdürlüğü'ndekiyasal işlemleri tamamlanankatil zanlısıC.E. adliyeyesevk edildive tutuklanarakcezaevinegönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.