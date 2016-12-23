Futbolcu katili yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 21 Ekim Cuma günü 2012 yılında Galatasaray'a transfer olup üç yıl oynayan ve son olarak Silivrispor'da forma giyen 21 yaşındaki Burhan Yıldız tartıştığı bir kişi tarafından silahla vuruldu. İddialara göre; ikili önce Beylikdüzü'nde yer alan bir kafenin önünde tartıştı. Yıldız ile tartışan kişi silahını çekerek ateş etti. Başından vurulan genç futbolcu hastaneye kaldırıldı ancak öldü. Katili ise olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri, geniş çaplı soruşturma başlatı. Kamera kayıtlarından kaçış güzergahı saptanan katil zanlısının C.E. belirlendi. Zanlısının cinayetten kısa bir süre önce Yıldız'ın emlakçı babasının işyerinin de bulunduğu olay yerine geldiği ve burada dolaşarak genci beklediği tespit edildi. Cinayetten iki ay sonra yakalanan ve Cinayet Masası'na getirilen katil zanlısı C.E. iddiaya göre cinayeti bir alacakverecek meselesi nedeniyle işlediğini söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan katil zanlısı C.E. adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Emir SOMER