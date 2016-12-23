Evlat nöbeti

Yatağa mahkum kızının başında "yaşam nöbeti" tutan bir annenin umut arayışı yürekleri sızlattı. Uşak'ta yaşayan 3 yaşındaki Fatmagül Koç'un hayatı, daha 3 aylıkken karardı. Küçük kız, çok nadir görülen SMA hastalığına yakalandı. Nadir görülen hastalık nedeniyle 3 yıldır boynundan aşağısı tutmayan Fatmagül, solunum cihazına bağlı yaşamaya başladı. Anne Hatice Koç ise 3 yıl boyunca gözleri önünde eriyen kızının başından ayrılmadı.



TEK UMUDU İLAÇ

Anne Koç, 3 yıl boyunca 7-24 kızının başından ayrılmadı. Kızının yaşam şansının azaldığını söyleyen anne Koç, bu hastalığın tedavisinde etkili olması beklenen ilacın Türkiye'de denenmeye başladığını hatırlattı. Koç, "Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Haluk Topaloğlu liderliğindeki heyetin bu ilacı 6 hasta üzerinde denediği ile ilgili haberleri okuduk. Bu ilacın bir an önce kızımın üzerinde denenmesini istiyorum" çağrısı yaptı. Söz konusu ilaç ile ilgili çalışmayı yürüten Prof. Dr. Topaloğlu ise "Çok ağır hastalar üzerinde kullanılmaya başlanması daha erkene alınabilir" ifadesini kullandı.