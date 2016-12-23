Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'den İstanbul'a hareketinden önce, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu.

SURİYE GENELİNDE ATEŞKES

Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren iki lider, ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladılar.

SUİKAST SORUŞTURMASINDA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.