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Erdoğan ve 'den kritik

ve Vladimir , Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında görüştü

Erdoğan ve Putinden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'den İstanbul'a hareketinden önce, Federasyonu Başkanı Vladimir ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon sinde Suriye meselesi ve Ankara'da bir suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu.

SURİYE GENELİNDE ATEŞKES
Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren iki lider, ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladılar.

SUİKAST SORUŞTURMASINDA İŞBİRLİĞİ
ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 00:01
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