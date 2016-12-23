'Elektrikte kurulu gücümüzü 3 katına çıkardık'

Başbakan Binali Binali Yıldırım, Aliağa ilçesinde Etki Limanı FSRU Projesi ve Egegaz LNG Terminali ilave kapasite hizmete alım töreninde yaptığı konuşmada, "Son 14 yılda elektrik enerjisi kurulu gücümüzü yaklaşık 3 katına çıkardık. Bugün 78 bin 500 megavat kurulu güce ulaşmış bulunuyoruz. 2002'de sadece 4 bin kilometre doğalgaz iletim ve dağıtım hattımız varken bugün 125 bin kilometrelik bir hatta sahibiz." dedi.
"Enerji, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli gündem başlıklarından biridir." diyen yıldırım, şunları söyledi:
"Ekonomiden siyasete, güvenlikten dış politikaya kadar hayatın her alanında enerji ağırlığını hissettiriyor, ilişkileri ve gelişmeleri yönlendiriyor. Bölgemizde yaşanan anlaşmazlıkların kaynağında da enerji kaynaklarının nasıl değerlendirileceği, kimler tarafından kontrol edileceği gerçeği yatıyor. Özellikle son dönemde enerji konusu, ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsuru haline gelmiştir. Enerjiye olan talebin ise gün geçtikçe, sanayileştikçe, refah seviyesi arttıkça artacağını biliyoruz. Küresel enerji arz ve güvenliği açısından üstlendiğimiz rolün, ülkemizin konumunun farkındayız."
Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye inşallah bölgede oyun kuran ülkelerin başında yer almaya devam edecek. Etkin politikasıyla ve kararlı duruşuyla bölgemizdeki dostlukları artıran, düşmanlıkları azaltan politikasıyla gelecek güzel günlerin inşasında başrol oynayacaktır." dedi.
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Heygidi nankörüm ben yaaa! eskiden her gün kesik elektriklerden ziyanlarımız olmayan tv lerimiz yayınlar vs ler heygidi 11o luk ampullerimiz heygidi voltajlar gitti güç yükselticiler motor vs ler heygidi kuyruklar benzincilerde sabahlamalar sana yağlarından vitalardan mahrum ve hatta yol yok imkanlarda yok ya şimdi çok şükür allahım ömürbereketide huzurda ekonomik gücüde ülkeme ver sebeb olup bir tuğla bir çivi tabirimi hoşgörün herkim hayra uğraş verdiyse allah razı olsun yanbakanları tasmalı küffarlarıda helak eyle ehli küffar ile teröristleride imha eyle yok eyle ulu mevlam amin inş. yaradanım başta sn: REİSİM VE Başbakanımdan razı olsun iyiki varlar .! onlara kötülük yapmak isteyenleride kahruperişan eyle ulu mevlam onları ülkeme bağışla biz günahkarız ülkem de asillere onların hatrına iyilere bağışla amin inş. amin.!
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