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Doktora dayak!

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Arş. Gör. K.Ç.’ye hasta yakınları saldırdı Doktor tanınmaz hale geldi...

Doktora dayak!
Aydın'da dün bir inşaatta çalışırken elini kesen H.Ç. hastaneye götürüldü. Burada parmakları kopma derecesinde olan hastaya ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapıldı. Bir meseleden dolayı öfkelenen hasta yakınları görevi başındaki doktor K.Ç.'yi darp etti. Başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan hekim kendisini darp eden şahıstan şikayetçi oldu. Hasta ambulansla başka bir hastaneye sevk edilirken, şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Ege Bölgesi Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ruhi Çankayalı hekime yönelik saldırıyı kınadıklarını söyledi. Op. Dr. Çankayalı, "Olay sonrası operasyona alınan genç meslektaşımızın sağlık durumu şu anda durgun ve hayati tehlikesi yok. Hekime yönelik şiddet olgusunun her geçen gün arttığı günümüzde, meslektaşımıza yönelik yapılan şiddeti kınıyoruz. Derneğimiz, saldırgana en yüksek cezanın verilmesi için sürecin takipçisi olacak, meslektaşımıza her türlü hukuki ve moral desteği vermek için gerekli girişimleri yapacak" dedi.
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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