Doktora dayak!

Aydın'da dün bir inşaatta çalışırken elini kesen H.Ç. hastaneye götürüldü. Burada parmakları kopma derecesinde olan hastaya ilk müdahalesi hastanenin acil servisinde yapıldı. Bir meseleden dolayı öfkelenen hasta yakınları görevi başındaki doktor K.Ç.'yi darp etti. Başından ve vücudunun değişikyerlerinden yaralanan hekimkendisini darp eden şahıstanşikayetçi oldu. Hasta ambulansla başka bir hastaneye sevk edilirken, şikayet üzerine gözaltına alınan saldırgan polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Ege Bölgesi Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ruhi Çankayalı hekime yönelik saldırıyı kınadıklarını söyledi. Op. Dr. Çankayalı, "Olaysonrası operasyona alınan gençmeslektaşımızın sağlık durumu şuanda durgun ve hayati tehlikesi yok.Hekime yönelik şiddet olgusununher geçen gün arttığı günümüzde,meslektaşımıza yönelik yapılanşiddeti kınıyoruz. Derneğimiz,saldırgana en yüksek cezanınverilmesi için sürecin takipçisiolacak, meslektaşımıza her türlühukuki ve moral desteği vermek içingerekli girişimleri yapacak" dedi.
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