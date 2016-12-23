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Dilmen’in acı günü

Dilmen’in acı günü
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen (80), solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Dilmen, "Annem benim arkadaşımdı. Çok özleyeceğiz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Makbule Dilmen'in cenazesi dün memleketi Aydın Nazilli'de toprağa verildi. Spor ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı cenaze töreninde Dilmen güçlükle ayakta durabildi. Dilmen ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, teknik direktör Mustafa Denizli, Tanju Çolak, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber ve Engin İpekoğlu gibi ünlü isimlerin de katıldığı cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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