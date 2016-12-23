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Cumhurbaşkanı Erdoğan ni onayladı

, "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu onayladı.

Erdoğan 2017 bütçesini onayladı

, 6767 sayılı "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile 6768 Sayılı "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 6767 Sayılı "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile 6768 Sayılı "2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu"nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 21:29
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