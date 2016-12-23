Cinayeti far aydınlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu Dilge Şen (28), hayalini kurduğu mesleğini yapmak üzere bir kimya fabrikasında 18 Aralık'ta işe alındı. İşe kabul edilmesinin mutluluğunu ablası gibi gördüğü bir arkadaşıyla paylaşmak istedi. Dilge, İstanbul Kartal'da arkadaşıyla Dragos Sahili'ndeki bir kafede buluştu. Eve döndüğü sırada sahil yolunda karşıya geçmek isterken plakası alınamayan bir taksinın çarpması sonucu ağır yaralandı Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Acılı aile, biricik kızlarını toprağa verirken, bir yandan da taksicinin bulunması için mücadele başlattı. Bu sırada, Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaza bölgesindeki MOBESE kameralarını incelemeye alınca bir taksinin sağ ön farının yanmadığını fark etti. Oto tamircilerinde araştırma yapan polisler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan taksici Mesut Y.'nin (60) izine ulaştı. Gözaltına alınan taksici tutuklandı. Baba Aydın Şen, "Yurtdışında mesleğiyle ilgili ikinci bir bölüm daha okudu. Sürekli olarak neşeli bir yapısı, dolu dolu bir yaşantısı vardı. Boş zamanlarında hayvan barınaklarına gider buradaki hayvanlar için maddi manevi yardımcı oldurdu" diyerek kızının ardından gözyaşı döktü.



Ahmet ALTINDİŞ