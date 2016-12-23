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CHP'li Hazinedar'a "uyarma" cezası

CHP'de parti kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı 'a "uyarma" cezası verildi

Disipline sevk edilen CHPli başkanın cezası belli oldu

Parti kurallarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı 'a "uyarma" cezası verildi.

Hazinedar, ekim ayında "geçici ihraç talebiyle" YDK'ya sevk edilmişti. YDK'nın karar toplantısı bugün parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Hazinedar da katılarak savunmasını verdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini yapan YDK, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın "uyarma" cezası ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

CHP Tüzüğüne göre, uyarma cezası "partililerin kişilikleri ile uğraşmak, parti üyeleri hakkında küçük düşürücü sözler söylemek ve sövmek" durumunda veriliyor. Disiplin cezası alanların aynı parti suçunu tekrarlaması durumunda ise "kınama, geçici ihraç" gibi bir üst ceza veriliyor.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 17:26
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