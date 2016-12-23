Can pazarı

Antalya'da dün pazar alışverişi için evinden çıkan 71 yaşındaki Naim Kara'nın ayağı kaydı. Dengesini kaybeden yaşlı adam, başını elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, Kara'ının hayatını kaybettiğini belirledi. İşlemler için yağmur altında 2.5 saat bekletilen ceset, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.