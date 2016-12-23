Çaldığı telefonu kargoyla iade etti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 8 gün önce aldığı ikinci el cep telefonunun ücretini ödemeyen şüpheli, işyeri sahibinin şikayetçi olmasının ardından cihazı kargoyla geri yolladı. MustafaKemal Paşa Mahallesi'nde sıfır ve ikinci el telefon satışı yapan Mehmet Özkan, yaklaşık 1 hafta önce işyerine gelen bir kişiye 475lira değerinde cep telefonu sattı. Ancak şüpheli telefonun parasını ödemeden gitti. Dolandırıldığını anlayan Özkan polise koştu. Ancak dün gelen kargo Özkan'ı şoke etti.
'ŞAKA YAPILDI SANDIM'
Kargo paketinden hırsızın aldığı telefonun çıktığını söyleyen Mehmet Özkan, yaşadığı şaşkınlığı şöyle dile getirdi: "Çok şaşırdım ve şaka yapıyorlar sandım. Tabii mutlu da oldum. Bu beklediğim bir şey değildi. Paketin üzerinde dolandırıcınınadı bile yazıyordu. Yalnız şikayetimi geri almayacağım çünkü bu kişi benim gibi başkalarını da dolandırmış. Onların zararını da karşılarsa belki şikayetimi geri alırım."
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