Buzda dans

Sibirya'dan gelen soğuk hava Türkiye'nin dört bir yanını esir aldı. Hava sıcaklıkları Doğu Anadolu Bölgesi'nde, -40'lara kadar düştü. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistin akın ettiği Antalya'ya bile 1993 yılından sonra dün ilk kez kar yağdı. Yağışın etkili olduğu Alanya, Elmalı, İbradı ve Korkuteli'nde kötü hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yollardaki buzlanma nedeniyle Alanya'da öğrencileri taşıyan bir okul servisi mahsur kaldı. Belediye ekiplerince yapılan yol açma çalışması sonucu öğrenciler kurtarıldı. Bölgede rahatsızlanan Ayşe Çetinkaya (53) ise karla kaplı yola ambulans giremeyince kızakla taşınarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul'a kar yağmamasına içerlenen öğrenciler ise sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı:



ÖĞRENCİLERDEN VALİ VASİP ŞAHİN'E MESAJ

* Vali Vasip Amca, bizi de tatil yapsana!

* Nasipse olur, Vasipse kesin olur...

* Göklerden gelen bir kaaaar vardır!

* Kar yağmasa da vardır bir nasip. Ne olur okulları tatil et sevgili valim Vasip.

* Bundan sonra Alanya'ya Kar yağmadı demeyin. Moskova'ya dönmüş.

* Alanya'ya bile kar yağmış. Biz de İstanbul'da kar yağsa da okullar tatil olsa diye bekliyoruz.

* Kar yağmasada Vasip amcadan bir umudum var.

* Vasip amca tatil yapman gereken bir konu var.



