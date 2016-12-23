Boyundan büyük ceza

Zonguldak'ta yaşayan işçi Ayhan Öztürk (50) memleketi Ordu'ya giderken 4, evine dönerken de 4 kez hız sınırını aştığı için radara yakalandı. Öztürk toplam 2 bin 118 lira trafik cezası ile karşı karşıya kaldı. Ayhan Öztürk "Yaklaşık 15 kilometrelik yolda toplam 8 ceza yemiş oldum" dedi.