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Boyundan büyük ceza

Boyundan büyük ceza
Zonguldak'ta yaşayan işçi Ayhan Öztürk (50) memleketi Ordu'ya giderken 4, evine dönerken de 4 kez hız sınırını aştığı için radara yakalandı. Öztürk toplam 2 bin 118 lira trafik cezası ile karşı karşıya kaldı. Ayhan Öztürk "Yaklaşık 15 kilometrelik yolda toplam 8 ceza yemiş oldum" dedi.
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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