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'dan skandal kararı

'da tutuklanan terör örgütü ile bağlantılı Fırat Haber Ajansının () Haber Müdürü kefaletle serbest bırakıldı.

Belçikadan skandal PKK kararı

Fransız vatandaşı olduktan sonra Maxime Azadi adını kullanmaya başlayan Demiralp'in tutukluluğuna yapılan itiraz, bugün karara bağlandı. basınına göre, Turnhout mahkemesi, Demiralp'in kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

, 15 Aralık'ta Hollanda'dan Fransa'ya giderken Belçika'nın Turnhout şehrindeki "rutin bir kontrol" sırasında gözaltına alınmıştı. Celil Demiralp, çıkarıldığı mahkemece ertesi gün tutuklanmış, avukatı ise tutukluluğa itiraz etmişti.

Türkiye'nin, Celil Demiralp'in terör örgütüyle iş birliği yapmakla suçladığı ve yakalanması için İnterpol'e talepte bulunduğu belirtilmişti.

BELÇİKA'DAKİ PKK DAVASI
Belçika, sık sık başta olmak üzere DHKP-C ve FETÖ mensupları ile taraflarına gösterdiği "hoşgörülü" yaklaşımı nedeniyle gündeme geliyor. Özellikle, AB'nin terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK'lılara gösteri yapma izni verilmesi tepki çekiyor.

Ülkede, 2006'da terör örgütünün Avrupa'daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kasım ayında ise soruşturma davaya dönüştürülmüş, ancak Brüksel Soruşturma Dairesi, "PKK'nın terör örgütü olmadığı iddiasıyla" dava açılmasını reddetmişti. Federal Savcılık ise karara itiraz etmişti.
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  • 23 Aralık 2016, Cuma 20:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Vatansever Vatansever

Heyyyy Belçika sen bu terör örgütlerine iyi sahip çık ve kolla gözet.Yarın bu terör örgütleri seni soktuğunda başına bela olduğunda sakın ağlama.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 01:18
Yazıklar olsun... Yazıklar olsun...

Biz bu şerefsizlerin avrupa desteğini kesmeden bu itlerin sonu gelmez....Avrupa ikili oynamaya devam ettikçe bunlar bize saldırmaya devam eder....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 00:14
ihpus2922 ihpus2922

Belçika 'yı PKK yönetiyor.Bunlar korkak millettir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 23:48
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