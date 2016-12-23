Bebeğini öldürdü serbest kaldı!

Gaziantep'te üniversite eğitimi gören Melek D. (22), evli ve 3 çocuk babası Hasan G. (33) ile birlikte yaşamaya başladı. Bu ilişkiden hamile kalan genç kadın, 10 Ağustos'ta Adana'daki ailesinin evinde sabaha karşı, tuvalette bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ağlayıp da evdeki anne ve ağabeyinin durumu öğrenmesinden korkan Melek, endişeye kapılarak bebeği yere attı. Beton zemine başını çarpan bebek, hayatını kaybetti. Genç kadın, ölen bebeğini beze sarıp, çantasına koyarak evden çıktı. Babası Ali D.'nin mezarına gidip oğlunu gömdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına geri döndü. ancak bir ihbar üzerine harekete geçen polis, genç kadını gözaltına aldı. Bebek de gömüldüğü yerden çıkartılıp, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan Melek D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ÖNCE MÜEBBET İSTENMİŞTİ

Nöbetçi mahkemede hamileliğini ailesinden gizlediğini, bebeği aldırmayı düşündüğünü, ancak para bulamadığı için bunu yapamadığını anlatan Melek D., suçsuz olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı'nın hazırlamış olduğu iddianame, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Melek D. Hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Melek D. mahkemeye çıkacağı günü beklerken, bebeğin ölümüyle ilgili olarak Adli Tıp'ın hazırladığı otopsi raporu, mahkemeye ulaştı. Raporda; bebeğin cesedinin çürüdüğü, bu nedenle de kesin ölüm nedeninin belirlenmesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Bebek katilinin avukatı da 'tahliye' talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, 'suç vasfının değişme ihtimali' nedeniyle Melek D'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Karar üzerine Melek D, tahliye edildi.



OTOPSİDE ANLAŞILAMADI

Yargılandığı davada bir kez daha hakim karşısına çıkan Melek D, bebeğinin ölü doğduğunu söyleyip, suçlamaları kabul etmedi. Adana Adli Tıp Kurumu'nun, 'bebeğin cesedinin çürümüş olması nedeniyle kesin ölüm nedeninin belirlenmesi mümkün değil' yönündeki otopsi raporunu değerlendiren heyet, Melek D'nin, bebeğini öldürdüğüne dair 'kesin ve inandırıcı delil yok' diyerek, beraatine karar verdi.



