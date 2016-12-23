30 saat çabaladılar milim kıpırdamadı

Ukrayna'dan Mısır'a hareket eden Panama bandıralı Star Harmony isimli kuru yük gemisi önceki gece İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. 30 saatlik çalışmanın ardından gemi kurtarılamadı. Dün sabah saatlerinde de gemi kurtarma operasyonu tam gaz devam etti. Boğaz'daki deniz trafiği kapatıldı. Ancak yapılan çalışmalar yine sonuç vermedi. Yetkililer çalışmaların bugün de devam edeceğini duyurdu.