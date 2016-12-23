Yol Durumu
  1. Adil Öksüz'ün kuzeni tutuklandı
  2. Belçika'dan skandal PKK kararı

3 ye daha atandı

Valisi Ahmet Çınar, Hizan Başkanlığı ve merkeze bağlı Yolalan belde Belediye Başkanlığına vekaleten Kaymakam Bülent Hamitoğlu, Mutki Belediye Başkanlığına ise vekaleten Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç'ın görevlendirildiği bildirdi.

3 belediyeye daha kayyum atandı

Çınar, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, DBP'li olan Hizan Başkanı İhsan Uğur, Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın'ın, "Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan tutukladığını anımsattı.

Bu nedenle valilik oluruyla Hizan Kaymakamı Hamitoğlu'nun, Hizan Belediyesi başkan vekilliği ve merkeze bağlı Yolalan Belde Belediye başkan vekilliğine, Mutki Kaymakamı Kılıç'ın ise Mutki Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildiğini vurgulayan Çınar, başkan vekillerinin görevlerine başladığını kaydetti.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 14 Aralık'ta gözaltına alınan DBP'li Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın, 20 Aralık'ta tutuklanmıştı.
Etiketler: , ,
  • 23 Aralık 2016, Cuma 20:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar