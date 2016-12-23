10 araç birbirine girdi

Zincirleme kaza dün Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 10'uncu kilometresindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Buzlama nedeniyle kayıp yolukapatan TIR'a plakalı kamyon çarptı. Arkadan gelen 2 hafif ticari araç ile 6 otomobil de birbirine girdi. Kazada 4 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarlaKütahya Dumlupınar ÜniversitesiEvliya Çelebi Eğitim ve AraştırmaHastanesi'ne kaldırılarak tedavi altınaalındı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. Hurda yığınınadönen araçların kaldırılmasının trafiknormale dönerken, jandarma kazaylailgili soruşturma başlattı.
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