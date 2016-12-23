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10 araç birbirine girdi

10 araç birbirine girdi
Zincirleme kaza dün Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 10'uncu kilometresindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Buzlama nedeniyle kayıp yolu kapatan TIR'a plakalı kamyon çarptı. Arkadan gelen 2 hafif ticari araç ile 6 otomobil de birbirine girdi. Kazada 4 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının trafik normale dönerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
  • 23 Aralık 2016, Cuma
  • Gazete
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