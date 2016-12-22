Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturmaya ilişkin Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de yer aldığı 8 kişi gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında bir kişinin arandığı öğrenildi.
Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
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temizlige devam egitim en onemli yer bi de su soysuz yabanci kimlikli kose yazarlari temizlense halen fitne sacanlar var,.!!
Uşak üniversitesi komple fetö, ordan ayrılıp başka yerlere gidenler de fetö. çoğu kripto...
Tipine bakarak FETÖ'cü olduğuna karar verilmez. Bu rektörle şahsen tanışma fırsatım oldu, üniversitede FETÖ'cüleri tespit etmek için nelere dikkat ettiklerinin tek tek sıraladı. Bylock ve Bankasya bunların arasında ilk iki sıradaydı. Görüşü, "Bylock listesinde varsa kesinlikle FETÖ mensubu olduğuna karar verip görevden alıyoruz" şeklinde. Böyle birine canı yanmış kriptolar kumpas kurabilir, dikkat edilmeli. Birileri ısrarla rektörün FETÖ'cü olduğunu iddia ediyordu epeydir. Onlara bu bilgiyi veren kimdi? Kimseye kefil değilim, kripto FETÖ'cü olabilir de olmayabilir de. Bekleyip görmek lazım. Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.
Gereğinden fazla "Sürrealist" olmasaydın, "tipine bak" lafının bir ironiden ibaret olduğunu anlardın. Pensilvanya'daki şarlatan bile "ben paralel değilim" diyor...Makam mevki, siyasi rant, kariyer uğruna bu hainlerin eteğine tutunanlar şimdi buna "yol kazası" diyebilir mi? O değil, bu değilse kim FETÖ'cü...Ben mi? Biz kamuda çok şahit olduk kariyer yollarının o zamanki adıyla "Gülen Cemaati" şimdiki adıyla "FETÖ'cüler"den geçtiğini...
Tipe baksana, daha 1 kilometreden alarm veriyor "ben FETOŞİSTİM" diye...
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