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'dan iddiasına yalanlama

Askeri kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bölgesinden faaliyeti içinde olduğu" iddiasını yalanladı.

TSKdan El Bab iddiasına yalanlama
Askeri kaynaklar, bazı hesaplarında yer alan "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na destek veren unsurlarının bölgesinden faaliyeti içinde olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Yetkililer, bu ve benzeri sosyal medya yalanlarına itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 19:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alp Alp

Türkiye oyunu bozacaktır muhakkak .Türkiyenin El Bab dan girip Musuldan çıkmasını istiyoruz.Türkiyeye saldırılar Güneyden başladı orda bitirilmesi lazım.Türkiye vurdukça güçlenecektir muhakkak.Fıratın batısı doğusu aldatmacasına düşmeyelim batısıda doğusuda temizlensin dünyanın güvenliği için bu şart.

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cevapla 23.12.2016 02:21
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