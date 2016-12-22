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Tirajı artıran kadınlara ini göndermiş!

Aydın'daki FETÖ soruşturması kapsamında, örgütte "abla" olarak bilinen bir kadın itirafçı, Zaman gazetesinin tirajını artırdıkları için örgüt elebaşı 'in iyle ödüllendirildiklerini belirtti.

Tirajı artıran kadınlara atletini göndermiş!

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında itirafçı olan bir kadın, 2009'da kentte "cemaat ablaları"nın katılımıyla büyük bir toplantı yapıldığını, burada kapatılan Zaman gazetesinin satışlarını arttırmak için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgilendirildiklerini ifade etti.

Sinevizyondan FETÖ elebaşı 'in konuşmasının izletildiğini dile getiren kadın itirafçı, şunları kaydetti:

"Fetullah Gülen, ağlayarak aşka, şevke getiren sözler söyledi. Daha sonra, 'Sizin çalışmalarınızla cemaatimize ait okullar artıyor. Burada okuyan çocuklar artıyor' diyerek bize teşekkür etti. 'Bir ay zamanımız var. Zaman gazetesini birinci sıraya taşımamız lazım, ikinci sıradayız' dedi. Mahalle sorumlusu ablamız, bize hitaben konuşmalar yaparak daha çok çalışmamızı istedi. Bu dönemde (2009) Zaman gazetesi ülke genelinde birinci sıraya çıktı. Aydın'da da ilk sırayı aldı. Bu nedenle Fetullah Gülen'in hediye göndereceğini söylediler. Daha sonradan gelen hediyenin Fetullah Gülen'in i olduğunu öğrendim."
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 15:03
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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Dadaş Dadaş

O halde tirajı artıran abilere neyini gönderdiğini tahmin etmek zor değil:))))

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evet1
hayır0
cevapla 23.12.2016 01:02
edebali edebali

tırnağını kardeşi saklamış, atletini ablalara göndermiş, gözyaşını şişeyle göndermiş, donunu da şakirtlere göndersin CIA koridorlarında k.ıçı açık geziyor zaten, iblis.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.12.2016 00:54
birsu birsu

oha ve de çüşşşş, bu zamanda böyle akıl tutulması, akıl alır gibi değil

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.12.2016 00:50
Realist Realist

Kendisi de tirajı arttıran bir üçüncü tür, gökkuşağı rengi, LGBT üyesi falan gibi, anlarsınız ya...

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evet1
hayır0
cevapla 23.12.2016 00:30
vatandaş vatandaş

iyi ki hain köpek kilotunu göndermemiş.

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evet1
hayır0
cevapla 22.12.2016 22:09
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