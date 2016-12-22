Tirajı artıran kadınlara atletini göndermiş!

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında itirafçı olan bir kadın, 2009'da kentte "cemaat ablaları"nın katılımıyla büyük bir toplantı yapıldığını, burada kapatılan Zaman gazetesinin satışlarını arttırmak için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgilendirildiklerini ifade etti.
Sinevizyondan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmasının izletildiğini dile getiren kadın itirafçı, şunları kaydetti:
"Fetullah Gülen, ağlayarak aşka, şevke getiren sözler söyledi. Daha sonra, 'Sizin çalışmalarınızla cemaatimize ait okullar artıyor. Burada okuyan çocuklar artıyor' diyerek bize teşekkür etti. 'Bir ay zamanımız var. Zaman gazetesini birinci sıraya taşımamız lazım, ikinci sıradayız' dedi. Mahalle sorumlusu ablamız, bize hitaben konuşmalar yaparak daha çok çalışmamızı istedi. Bu dönemde (2009) Zaman gazetesi ülke genelinde birinci sıraya çıktı. Aydın'da da ilk sırayı aldı. Bu nedenle Fetullah Gülen'in hediye göndereceğini söylediler. Daha sonradan gelen hediyenin Fetullah Gülen'in atleti olduğunu öğrendim."
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O halde tirajı artıran abilere neyini gönderdiğini tahmin etmek zor değil:))))
tırnağını kardeşi saklamış, atletini ablalara göndermiş, gözyaşını şişeyle göndermiş, donunu da şakirtlere göndersin CIA koridorlarında k.ıçı açık geziyor zaten, iblis.
oha ve de çüşşşş, bu zamanda böyle akıl tutulması, akıl alır gibi değil
Kendisi de tirajı arttıran bir üçüncü tür, gökkuşağı rengi, LGBT üyesi falan gibi, anlarsınız ya...
iyi ki hain köpek kilotunu göndermemiş.
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