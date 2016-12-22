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Terör örgütlerine '' darbesi

ekiplerince 11 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 milyon 316 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Terör örgütlerine kaçak sigara darbesi

ekiplerince 11 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 milyon 316 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Böylece, yaklaşık 100 milyon liralık kaçakçılığın önlenmesiyle terör örgütlerinin bu alandan sağladığı finansmana da darbe vuruldu.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan gümrük kaçağı sigaralar, kamu sağlığını tehdit etmenin yanı sıra yarattığı vergi kaybıyla ekonomiyi de zarara uğratıyor. Rekabetçi ve şeffaf piyasa yapısına yönelik tehdit oluşturan sigara kaçakçılığı, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlayor.

Tüm bu olumsuzlukları engellemek amacıyla harekete geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, büfeler, depolar, sokaklar ve diğer açık alanlarda satışının engellenmesi için saha denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, ele geçirilen gümrük kaçağı sigara miktarı aralık itibarıyla 12 milyon 316 bin pakete ulaşırken, piyasa denetimlerinin başlatıldığı 21 Ekim 2014'ten bugüne kadar toplam 26 milyon 213 bin paket sigara, puro, tütün, nargile tütünü ve makarona da el konuldu.

KAÇAK SİGARA ORANI İLK KEZ YÜZDE 10'UN ALTINDA
Alınan tedbirler ve etkin saha denetimleri sonucunda gümrük kaçağı kaçağı sigara kullanım oranı ilk defa yüzde 10'un altına düştü. Türkiye'de 2014'te her 100 sigaradan 21'i kaçak iken, bu rakam 2015 yılında yüzde 13'e, 2016 yılı ekim sonu itibarıyla ise yüzde 7,5'e geriledi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 13:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lıl kılıçtaroğluna şunu söylerim kaçak sigara satan terör kaynaklarına arkandayım diyen acaba Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun Atatürk'ün Partisini neden terk etmiyorlar, kılıçtaroğlu resmen pkk lı teröristtir. Pis fetöcü teröristler, sizi lanetliyorum nasıl söylersin satın kaçak sigaranızı sizin arkanızdayım pis chpkk lı terörist.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 22.12.2016 16:02
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