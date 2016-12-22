Sputnik haberini yalanladı

Suriye'deki El Nusra terör örgütü Rus Büyükelçi Karlov'a yönelik suikastı üstlendiği iddialarını yalanladı.

Fetih El Şam olarak da bilinen örgüt, açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastin kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini vurguladı.

Büyükelçi Karlov'a düzenlenen suikastı internette paylaşılan bir mektup ile üstlendiği belirtilen El Nusra, suikastle bağlantıları bulunduğunu redderek internetteki açıklamanın 'sahte' olduğuna dikkat çekti.



SPUTNİK HABERİNİ TEKZİP ETTİ

Sputnik de saatler sonra yalan olduğu ortaya çıkan haberini tekzip etti. Yayınlanan yeni haberde Fetih El Şam'ın suikastı kendilerinin yapmadığı yönündeki açıklamasına yer verildi.







