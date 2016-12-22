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Sputnik haberini yalanladı

medyasının Rus haber ajansı Sputnik'e dayandırdığı ''u terör örgütü öldürdü' şeklindeki haber yalan çıktı. Örgüt FETÖ medyasının paylaştığı mektubun sahte olduğunu açıklarken Sputnik ise haberini yalanlamak zorunda kaldı. Sosyal medyada bu tür yalan haberleri kullanarak suçu El Nusra'ya yıkan FETÖ'cülerin şimdi nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu...

Sputnik haberini yalanladı

Suriye'deki terör örgütü Rus Büyükelçi 'a yönelik suikastı üstlendiği iddialarını yalanladı.

Fetih El Şam olarak da bilinen örgüt, açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastin kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini vurguladı.

Büyükelçi Karlov'a düzenlenen suikastı internette paylaşılan bir mektup ile üstlendiği belirtilen El Nusra, suikastle bağlantıları bulunduğunu redderek internetteki açıklamanın 'sahte' olduğuna dikkat çekti.

SPUTNİK HABERİNİ TEKZİP ETTİ
Sputnik de saatler sonra yalan olduğu ortaya çıkan haberini tekzip etti. Yayınlanan yeni haberde Fetih El Şam'ın suikastı kendilerinin yapmadığı yönündeki açıklamasına yer verildi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 10:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bu fetö cüler in bütün işleri sahte sahtekarlık iliklerine işlemiş allah kahresin bunları

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cevapla 22.12.2016 10:45
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