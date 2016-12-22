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Şoförü uyardık

’deki hain da yaralanan lerden Berat Yılmaz, “Şoförü ip edildiğimiz yönünde uyardık. Bizi dinlemedi” dedi

Şoförü uyardık
Terör örgütü 'nın uzantısı 'ın 'de düzenlediği hain da yaralanan lerden Ahmet Gün ve Berat Yılmaz, ilginç detaylar verdi.



Berat Yılmaz: olan arkadaşlarım şoförü uyarmışlardı, 'takip ediliyoruz' diye. Şoför ise oralı olmamıştı. Biz arka tarafta oturduğumuz için fazla bir şey göremedik. Biz normalde çarşıya çıktığımızda otobüs bizi belli bir yere bırakıyordu. Başka bir yerde durması yasaktı. Sivil yolcu olmadığı için belli noktada bırakırdı bizi. Şehit olan arkadaşlarımızdan nişan yapacaklar vardı. Bir çoğunun güzel hayalleri vardı. Vatan sağ olsun. Allah ailelerine sabır versin, ben vatanıma, milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Biz vatanın evlatlarıyız, biz var oldukça kimse bu devleti yıkamayacak. Terörün bitmesini ve artık annelerin ağlamasını istemiyorum.




Ahmet Gün: Arkadaşlara, 'Ben çarşıya çıkmayayım, zaten bir haftadır çarşıdaydım, izinliydim' dedim. Arkadaşlarım, 'Çorba içmeye gideceğiz, sen gitmezsen biz de gitmeyiz' dediler. Onları yalnız bırakmak istemedim. İlk kez Erciyes Dağı'na çıkacaktık. O gün askerin biri rica etmiş, farklı bir durakta inmek için. O arkadaş orada indi, ben de orta kapıya yakındım. Asker kaldırıma çıktı, bir adım attı, patlama oldu. Kulağımı kapattım. Çevremdekileri görünce şok oldum.

HEPİMİZ BU GÜZEL VATANIN EVLATLARIYIZ
Yılmaz, "Taburcu olduktan hemen sonra birliğimdeki görevime döneceğim. Kimse bizi korkutamaz" dedi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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ayhan ayhan

ALLAH sizlere ve bu ülkeye güç kuvvet versin .İyiki varsını.

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 17:21
hercai hercai

Askerleri tasiyan otobusler zirhli olmali bence.

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evet5
hayır0
cevapla 22.12.2016 14:05
Mehdi Mehdi

şöför de pkklı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 22.12.2016 14:00
Tekrar gecmis olsun Tekrar gecmis olsun

Ayni zamanda görgü taniklari olan yarali askerlerimizin ifadeleri yarali otobüs soförünüde zan altinda birakiyor..Mahkemenin sonucunu beklemek gerekir. Soförün tercihi itirafmi yoksa itirazmi olacak, itirazda ne kadar direnc gösterecek bunlar ancak hakim karsisinda ortaya cikar..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 22.12.2016 13:39
Hasan Hasan

En ufak bir şeyden şüphelendiğiniz an otobüsü durdurup inecektiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 22.12.2016 11:15
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