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Sırttan bıçaklama

Sırttan bıçaklama
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ankara Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu: "Suikast konusunda alelacele bir yargıya varılmamalı. Yaşanan olay, aynı zamanda Türkiye'ye yönelikti. Bu Türk devleti için de bir sırttan bıçaklama. Putin bunu, terör diye niteledi."
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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