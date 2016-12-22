Sessiz dehşet!

Mersin'dedoğuştan ayağı engelliolan Sevinç Aktaş(35), 12 yıl öncesağır ve dilsiz olanNuri Aktaş (37) ileevlendi. Eşine şiddetuygulayan kocaya,bir süre önce evdenuzaklaştırma cezasıverildi. Önceki güneve giden Nuri Aktaşile eşi arasında tartışma çıktı. Çılgına dönenadam, talihsiz kadın defalarca bıçakladı.Ardından da evi ateşe verip kaçtı. Ağıryaralan Sevinç ise sağlık ekipleri tarafındanhastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.Çıkan yangın itfaiye tarafındansöndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.Cani koca ise bir süre sonra jandarmayateslim oldu.
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