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Sessiz dehşet!

Sessiz dehşet!
Mersin'de doğuştan ayağı engelli olan (35), 12 yıl önce sağır ve dilsiz olan (37) ile evlendi. Eşine şiddet uygulayan kocaya, bir süre önce evden uzaklaştırma cezası verildi. Önceki gün eve giden Nuri Aktaş ile eşi arasında tartışma çıktı. Çılgına dönen adam, talihsiz kadın defalarca bıçakladı. Ardından da evi ateşe verip kaçtı. Ağır yaralan Sevinç ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Cani koca ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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