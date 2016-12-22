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Putin’e mektup

Putin’e mektup
CHP Genel Başkanı , Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle Devlet Başkanı 'e taziye mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektupta, Karlov'un provokatif bir terör saldırısıyla alçakça öldürülmesinin kendilerini derinden sarstığını söyledi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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