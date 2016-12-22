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’lı gazeteci Belçika’da tutuklandı

PKK’lı gazeteci Belçika’da tutuklandı
Terör örgütü 'ya bağlı Fırat Haber Ajansı'nın Haber Müdürü Maxime Azadi, Belçika'da geçen Perşembe günü "rutin bir kontrol" sırasında gözaltına alındı. Azadi, Türkiye'nin talebi üzerine Belçika'da tutuklandı. Türkiye, Belçika'yı terörle mücadelede yeteri kadar işbirliği yapmamakla eleştiriyor. PKK'nın TV kanallarının yayın yaptığı ülkede, örgütün bazı sözde liderleri de yaşıyor.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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eray eray

Vitor pereira lan bu shdgdgsagsgdhdf

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 08:39
MUSTAFA T. MUSTAFA T.

TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOK....TÜRKÜN BÖYLE SOYSUZLARDAN KORKUSUDA YOK...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 07:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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