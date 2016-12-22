Ölümün soğuk yüzü

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı 36 yaşındaki Şehmus Özer bir arkadaşının düğününe katılmak için Malatya'ya gitti. Özer önceki gün Diyarbakır'a dönerkenElazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındakiYedipınar köyü mevkisinde buzlananyolda direksiyon hakimiyetinikaybetti. Yoldan çıkan cip, yaklaşık100 metrelik uçuruma yuvarlanarak,dere yatağına düştü. Kazada, araçta yalnız olduğu öğrenilen Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Şehmus Özer'den haber alamayan kulüp yöneticileri ve ailesi polise haber verdi.
SİNYALDEN BULDULAR
Talihsiz futbolcunun cenazesine 24 saat sonra cep telefonu sinyallerinin takibi sonucu ulaşıldı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Şehmus kazadanyaralı olarak kurtulmuş olabilir. Ancakkazayı kimse fark etmeyince donaraköldüğünü tahmin ediyoruz. Futbol camiasının başı sağolsun. Şehmus, takıma büyük katkı sunan ve futbolculara ağabeylik yapan biriydi" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu mesajında; 'Allah rahmet eylesin. Ailesine ve Amed Sportif'e başsağlığı dilerim' ifadelerine yer verdi.
Şehmus Özer, Erganispor, Diyarbakırspor, Altay, Göztepe, Akhisar Belediye, Malatyaspor, Mersin İdman Yurdu, Şanlıurfaspor, Mardinspor, Karşıyaka, Gümüşhanespor, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ve son olarak da 3 sezondan beri Amedspor'da forma giyiyordu.
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