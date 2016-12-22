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Ölümün soğuk yüzü

’un kaptanı ’in kullandığı cip Elazığ’da uçuruma yuvarlandı. Talihsiz futbolcu yardım gelene kadar donarak can verdi

Ölümün soğuk yüzü
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 'in takım kaptanı 36 yaşındaki bir arkadaşının düğününe katılmak için Malatya'ya gitti. Özer önceki gün Diyarbakır'a dönerken Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Yedipınar köyü mevkisinde buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan cip, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanarak, dere yatağına düştü. Kazada, araçta yalnız olduğu öğrenilen Özer, olay yerinde hayatını kaybetti. Şehmus Özer'den haber alamayan kulüp yöneticileri ve ailesi polise haber verdi.

SİNYALDEN BULDULAR
Talihsiz futbolcunun cenazesine 24 saat sonra cep telefonu sinyallerinin takibi sonucu ulaşıldı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Şehmus kazadan yaralı olarak kurtulmuş olabilir. Ancak kazayı kimse fark etmeyince donarak öldüğünü tahmin ediyoruz. Futbol camiasının başı sağolsun. Şehmus, takıma büyük katkı sunan ve futbolculara ağabeylik yapan biriydi" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Çavuşoğlu mesajında; 'Allah rahmet eylesin. Ailesine ve Amed Sportif'e başsağlığı dilerim' ifadelerine yer verdi.

Şehmus Özer, Erganispor, Diyarbakırspor, Altay, Göztepe, Akhisar Belediye, Malatyaspor, Mersin İdman Yurdu, Şanlıurfaspor, Mardinspor, Karşıyaka, Gümüşhanespor, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor ve son olarak da 3 sezondan beri 'da forma giyiyordu.

HÜSEYİN KAÇAR
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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