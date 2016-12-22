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Milyonluk vefa

’de forma giyen , büyük bir vefa örneği gösterdi. 28 milyon liralık transfer parasıyla ’de SGK binası alarak hemşehrilerini sevindirdi...

Milyonluk vefa
İngiltere'nin takımında top koşturan memleketine yatırım yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "İlkay, Manchester City'den aldığı transfer parasını bize gönderdi" dedi. Uğur, ünlü futbolcunun Saat Kulesi yanındaki SGK binasını aldığını belirterek şunları söyledi: "6 ay önce satışa çıkarılan SGK binasını 8.5 milyona Büyükşehir Belediyesi olarak aldık. Yeni SGK binası bakanlık tarafından Bursa yolu üzerinde tamamlanmak üzere. Biz de ihaleye çıkarak bakanlıktan satın aldığımız halihazırda SGK olarak hizmet veren binayı satışa çıkardık. Kim aldı? Balıkesirli hemşerimiz olan İlkay Gündoğan. 28 milyonu bastı. Kasamıza girdi para. Hem de Londra'da Manchester City'den aldığı transfer parasını gönderdi bize. Helal olsun çocuğa." Mahalle ligi düzenlediklerini ve bu kapsamda bin 200 mahalledeki çocukların aralarında maçlar yaptığını aktaran Ahmet Edip Uğur, "Geçen yıl 11 bin öğrenci bu lige katıldı. Yine İlkay Gündoğan bizi davet etti ve 'Dortmunt'ta misafirimsiniz' dedi. Orada çocuklar maç seyretti, kenti gezdi" dedi.

'HELAL OLSUN İLKAY'
İlkay adam gibi adam çıktı... Sakatlanınca SGK'dan yararlanayım diye almıştır... Bu parayla Balıkesir'in tamamını alırdı! Çok sakatlanıyor biraz dikkat etsin... Helal olsun memleketine yatırım yapmış. Bir insan SGK binasını niye alır anlamış değilim... Parayı duyunca şok oldum...


* BU BİNAYA 28 MİLYON TL ÖDEDİ
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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