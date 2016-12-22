Milyonluk vefa

İngiltere'nin Manchester City takımında top koşturan İlkay Gündoğan memleketine yatırım yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "İlkay, Manchester City'den aldığı transfer parasını bize gönderdi" dedi. Uğur, ünlü futbolcunun SaatKulesi yanındaki SGK binasınıaldığını belirterek şunları söyledi:"6 ay önce satışa çıkarılan SGKbinasını 8.5 milyona BüyükşehirBelediyesi olarak aldık. Yeni SGK binası bakanlık tarafından Bursa yolu üzerinde tamamlanmak üzere. Biz de ihaleye çıkarak bakanlıktan satın aldığımız halihazırda SGK olarak hizmet veren binayı satışa çıkardık. Kim aldı? Balıkesirli hemşerimiz olan İlkay Gündoğan. 28 milyonu bastı. Kasamıza girdi para. Hem de Londra'da Manchester City'den aldığı transfer parasını gönderdi bize. Helal olsun çocuğa." Mahalle ligi düzenlediklerini ve bu kapsamda bin 200 mahalledeki çocukların aralarında maçlar yaptığını aktaran Ahmet Edip Uğur, "Geçen yıl 11 bin öğrenci bu lige katıldı. Yine İlkay Gündoğan bizi davet etti ve 'Dortmunt'ta misafirimsiniz' dedi. Orada çocuklar maç seyretti, kenti gezdi" dedi.
'HELAL OLSUN İLKAY'
İlkay adam gibi adam çıktı... Sakatlanınca SGK'dan yararlanayım diye almıştır... Bu parayla Balıkesir'in tamamını alırdı! Çok sakatlanıyor biraz dikkat etsin... Helal olsun memleketine yatırım yapmış. Bir insan SGK binasını niye alır anlamış değilim... Parayı duyunca şok oldum...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.