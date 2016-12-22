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Köprüde terslik!

Erdoğan’ın konvoyu, ’nden geçerken, tersten gelen bir motosiklet ile karşı karşıya kaldı. Kısa süreli heyecana neden olan motosiklet sürücüsüne anında müdahale edildi

Köprüde terslik!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün ilginç bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitmek için dün saat 10:45'de Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan'ın geçişi nedeniyle Atatürk Havalimanı'na kadar yol boyunca i alındı. Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken ters yönden gelen bir motosiklet göründü. Asya-Avrupa istikametindeki en sağ şeriti kullanarak gelen motosiklete güzergahta önlem alan ekipleri anında müdahale etti. Kurye olduğu anlaşılan motosiklet sürücüsünün yanlışlıkla ters yöne girdiğini söylediği belirtildi. Kısa süreli heyecanın ardından konvoy, aynı hızla Atatürk Havalimanı'na ilerledi.

7 YAŞINDAKİ BANA
Saat 11:10'da Devlet Konukevi'nden uçakla Ankara'ya hareket eden Erdoğan, konuklarını kabul etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesini dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Bana, Erdoğan'a, "Bizi savaştan kurtardığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyoruz" dedi.

BİR DİZİ ÖNLEM
Polis, Erdoğan'ın geçişi sırasında aldığı güvenlik önlemlerinin tekrar gözden geçirileceğini belirtti. Özellikle köprü giriş ve çıkışlarında yeni önlemlerin alınacağına dikkat çekildi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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