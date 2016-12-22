Köprüde terslik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken, tersten gelen bir motosiklet ile karşı karşıya kaldı. Kısa süreli heyecana neden olan motosiklet sürücüsüne anında müdahale edildi
15 TemmuzŞehitlerKöprüsü'ndedün ilginç bir olayyaşandı. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan,Ankara'ya gitmek için dünsaat 10:45'de ÜsküdarKısıklı'daki evinden çıktı.Erdoğan'ın geçişi nedeniyleAtatürk Havalimanı'nakadar yol boyunca güvenlikönlemi alındı. Erdoğan'ınkonvoyu 15 TemmuzŞehitler Köprüsü'ndengeçerken ters yönden gelenbir motosiklet göründü.Asya-Avrupa istikametindekien sağ şeriti kullanarak gelenmotosiklete güzergahtaönlem alan polis ekiplerianında müdahale etti.Kurye olduğu anlaşılanmotosiklet sürücüsününyanlışlıkla ters yöne girdiğinisöylediği belirtildi. Kısasüreli heyecanın ardındankonvoy, aynı hızla AtatürkHavalimanı'na ilerledi.
7 YAŞINDAKİ BANA
Saat 11:10'da Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden uçakla Ankara'ya hareket eden Erdoğan, konuklarını kabul etti. Erdoğan ve eşi EmineErdoğan, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaşındakiBana Alabed ve ailesini dün CumhurbaşkanlığıKülliyesi'nde ağırladı. Bana, Erdoğan'a, "Bizi savaştankurtardığınız için çokteşekkür ediyorum. Siziçok seviyoruz" dedi.
BİR DİZİÖNLEM
Polis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçişi sırasında aldığı güvenlik önlemlerinin tekrar gözden geçirileceğini belirtti. Özellikle köprü giriş ve çıkışlarında yeni önlemlerin alınacağına dikkat çekildi.
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