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'nun danışmanına tutuklama talebi

'nun FETÖ'cü başdanışmanı Doç. Dr. , ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kılıçdaroğlunun danışmanına tutuklama talebi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal 'nun başdanışmanlarından Doç. Dr. , ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 Aralık'ta Ankara'da gözaltına alınan Gürsul, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren şüpheli Gürsul, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul, bir süre önce FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 14:57
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

biri pkklı diğeri fetöcü.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 18:50
FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lılar dikkat edin onuda kaçırtırmasın, almanyaya çoğu hainleri yurt dışına kaçırdı,çoğu hain pkk lı terörist fetöcülere chpkk çok yardım etti kaçmaları için, chpkk da dolu hain var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 22.12.2016 15:53
hizipsavar hizipsavar

iyide adamın kendisi pkk atatürkün partisini ermeni sığınağına çevirdi. zaten pkk bir ermeni terörö örgütü.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 22.12.2016 15:48
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