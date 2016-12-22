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'nun başdanışmanı tutuklandı

'nun 'cü Bylock kullanıcısı başdanışmanı Doç. Dr. , ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

Kılıçdaroğlunun başdanışmanı tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal 'nun danışmanı Doç. Dr. 'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GÜRSUL'UN KIRMIZI LİSTEDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Kırmızı listede ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Gürsul, beraberindeki 15 şüpheli ile birlikte İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan Gürsul, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI!
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Gürsul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklandı.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 17:53
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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erdem erdem

pkklı kılıçdaroğlu.

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 23.12.2016 01:58
ilker ilker

kılıçdaroğluda fetöcü

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evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 01:56
anıl anıl

kk ile sakın ola devlet sırrı paylaşmayın 2 dakikada fetöye satar

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evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 01:56
BURAK BURAK

KEMAL KILIÇDAROĞLUDA FETÖCÜ BİZ DEMEDİK ESKİ MİLLETVEKİLİ BİRGÜL HANIM DEDİ KARDEŞİM

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 01:55
ihpus2922 ihpus2922

Bu şerefsizler kaset kumpası ile bu kukla kendini bilmez KK chp'nin başına getirdiler.KK'de tutuklanmalıdır.Çünki baş danışmanın fetöcü olduğunu başından beri biliyordu.Bu açık ve net KK darbe girişimindende haberi vardı.

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evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 21:24
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