Erdoğan: Durursak Sevr'e döneriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sayın Başbakan, kıymetli misafirler, 81 vilayetten gelen değerli vatandaşlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız 4 milyar TL'lik 151 tesisin şehirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adana'dan Batman'a Edirne'den Ağrı'ya kadar Türkiye'nin 4 bir köşesine yayılan eserler için herkese teşekkür ederim.

16 ŞEHİDİMİZ VAR, 200'E YAKIN DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Dün El-Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 16 şehitimiz var, 200'e yakın DEAŞ'lı öldürüldü. Bunun gereğini yapıyoruz. Tüm bunlar yapılırken diplomasi ile yürüyoruz. Rusya, Amerika, İran, Irak, Katar'la görüşmelerimizi yapıyoruz. Bugün Sarıkamış'ın 102. yıldönümü. Sarıkamış'ta verdiğimiz şehitleri de rahmetle anıyoruz.

151 eser ile 663 bin dekar araziyi sulamaya dönüştürüyoruz. Bir ilimizin 186 yerleşim yerinin, sel ve taşkından korunmasını sağlıyoruz. 151 eseri teker teker saymak mümkün değil.

BU DÖNEMDE DURURSAK SEVR'E DÖNERİZ

Bugünde 4 milyar liralık yatırımı bir anda açıyoruz. Milletimiz bu hizmetleri biliyor. Sadece konuşmayı, hakareti maharet sananlara inat gece gündüz çalıştık. Türkiye 2003'ten bu güne yılda ortalama 5,9 büyüdü. Gayri Safi Milli Hasılamız 949 milyar dolara kadar çıkardık. Dikkat ederseniz biz ne zaman bu rakamlara ulaştık kimi öz yönetim diyerek kimi darbe yapmaya kalkarak bizi kendilerince durdurmak istediler. Onlar dur dedikçe biz daha ileri gittik. Değerli kardeşlerim, bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalıştığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır. Açık konuşmak lazım Türkiye İstiklal Harbinden sonraki en büyük mücadelesini veriyor.

ASİMETRİK BİR SAVAŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorsa oraya odaklanıyor. Biliyorlar ki Türk milleti bir ve beraber olursa çelik yumruk tepelerine inecektir. Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız. Terör örgütleri sadece piyondur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilip bu operasyonu da boşa çıkardı. Son dönemde değerli kardeşlerim PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, FETÖ'nün eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi durumdadır. Şehit verdiklerimizle canımızı yakmaya çalışıyorlar. Mücadele azmimizi artırıyor bu can acısı.

Yunus Emre'nin dediği gibi ölürse ten ölür canlar ölesi değil. Biz mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Kendi eksiklerimizi, hatalarımızı elbette bir kenarı bırakmıyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyen sonuçlar için gerekeni yapacağız. Şehitlerimizin bedenlerini toprağa veriyor olabiliriz ama emanetlerine sahip çıkmakta ve mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Bu konularda durma duraksama söz konusu olmayacak. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Beka ve geleceğimizi güvence altına alma durumu ile karşı karşıyayız. Geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz.