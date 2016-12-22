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El Bab'dan acı haber: sayısı yükseldi

, operasyonunda sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

El Babdan acı haber: Şehit sayısı yükseldi

, TBMM Genel Kurulu'nda Operasyonu'na ilişkin Hükümet adına bilgilendirme yapmaya başladı. 24 Ağustos 2016'da başlayan ve 121. gününe giren Fırat Kalkanı Harekâtının safahatı hakkında, Meclis'i bilgilendirmek için söz aldı.

ŞEHİT SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konuşmasından satır başları özetle şöyle: Suriye'nin El Bab kasabasına yönelik harekat sırasında DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda olan askerlerin sayısı 16'ya yükseldi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 17:47
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