Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM Genel Kurulu'nda Fırat Kalkanı Operasyonu'na ilişkin Hükümet adına bilgilendirme yapmaya başladı. 24 Ağustos 2016'da başlayan ve 121. gününe giren Fırat Kalkanı Harekâtının safahatı hakkında, Meclis'i bilgilendirmek için söz aldı.
ŞEHİT SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın konuşmasından satır başları özetle şöyle: Suriye'nin El Bab kasabasına yönelik harekat sırasında DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda şehit olan askerlerin sayısı 16'ya yükseldi.
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