TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde gün içindeki çatışmalar ve harekatlar sonucu 138 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El-Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devam edildi ve El-Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.
Bölgedeki topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla El-Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun ateş altına alınırken, şu ana kadar topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 3 ZSU-23 silah monteli, 2 DOÇKA monteli, 3 Ağır Makinalı Tüfek monteli pikap ateş altına alınarak imha edildi.
138 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilirken, ateş destek vasıtaları tarafından açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi vuruldu. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi.
Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenildi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El-Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekatın da devam ettiği belirtildi.
Ayrıca, öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda 14 asker şehit oldu, 33 asker yaralandı. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edildi.
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Gitti gene dağ gibi aslanlar ne diyelim bilemiyorum ALLAH nur içinde yatırsın
Şüphelileri ve teröristleri yaklaştırmadan imha edelim.
savaş bu olacak ölenlere allahdan rahmet dileriz inşallah en kısa zamanda biter dikkat ettinizmi ölende öldürende Müslüman ne iş abd pisliğinin işi fitnenin başı abd
Kendi ülkemizde, Suriye'de ve Irak da Batı’ya karşı savaştığımızın, şehitler verdiğimizin FARKINDAYIZ. YPG=PKK, DAEŞ, FETÖ ve diğerlerinin Batı tarafından devşirildiğinin, eğitildiğinin, silahlandırıldığının, yönetildiğinin, komuta edildiğinin FARKINDAYIZ. Batı'nın bölgedeki faaliyetlerini İncirlik üzerinden yürüttüğünün FARKINDAYIZ. Erbil’de askeri üs kurup bu üssü terör koridorları ile Basra, Kızıldeniz, Karadeniz, Hazar ve Akdeniz’e açmaya çalıştığının FARKINDAYIZ. büyük İsrail devletini kurmak için insanları yok edip alan boşaltmak üzere, İran'ın FETÖsü vasıtasıyla İran'ı da bu projelerinde kullandıktan sonra vuracaklarının FARKINDAYIZ. Onlar da bütün tuzaklarını, planlarını başlarına geçireceğimizin, şehitlerimizin intikamını alacağımızın, BİZe silah çekenlerin evlerine sağ dönemeyeceklerinin FARKINDA olsunlar.
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