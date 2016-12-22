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'dan iki önemli

, Uluslararası Antalya Üniversitesi lüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek'i, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine de Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'i atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan iki önemli atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Antalya Üniversitesi lüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek'i atadı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine, Yüksek'i atadığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca , Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in, Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onayladığı kaydedildi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 21:41
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