Başbakan: Herkes anladı Kılıçdaroğlu anlamadı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 114. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Yıldırım, "Terörle mücadele, Türkiye'nin beka mücadelesidir, varlık mücadelesidir. Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır. Birlik ve bütünlüğümüzü her zaman muhafaza edeceğiz, terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

"TERÖR DÜNYANIN BAŞININ BELASIDIR"

Yıldırım, Almanya ve Türkiye'deki terör saldırılarına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün bu saldırılar göstermektedir ki teröre karşı hiçbir ülke 'Biz güvenliyiz' diyemez. Terör, dünyanın başının belasıdır. O sebepten Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını sadece Türkiye'nin meselesi olarak görmek fahiş bir hatadır. Irak ve Suriye'ye yerleşmiş olan terör örgütlerinin sadece Türkiye'yi tehdit ettiğine inananlar yanılırlar. Terör dünyanın ortak sorunudur, uluslararası toplum terör karşısında ikircikli söylemi bir kenara bırakmalı ve tamamen aynı tavrı almalıdır."



"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ TARİHTE KALMIŞTIR. 1923'TE O MESELE BİTMİŞTİR"

Başbakan Yıldırım, 'Anayasa değişikliği teklifi ile rejim değişiyor' iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bunları anlata anlata sağır sultan duydu. Herkes anladı ama Sayın Kılıçdaroğlu bir türlü anlamak istemiyor. Sayın Kılıçdaroğu, Kemal Bey, Türkiye'nin rejimi belli, cumhuriyet. 1923'te bedel ödedik, İstiklal Harbi'ni kazandık, rejimimizi de değiştirdik adını da cumhuriyet koyduk. Ne değişiyor? Rejim değişikliği tarihte kalmıştır. 1923'te o mesele bitmiştir. Şimdi artık ihtiyaçlarımızı karşılayacak, icra gücü, istikrarı esas alan bir hükümet sisteminden bahsediyoruz."