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Aşk kurşunu

Dayakçı eski koca, kendisinden boşanan eşini barışmaya ikna edemeyince silahına sarıldı. Talihsiz kadına kurşun yağdırdı

Aşk kurşunu
Adana'da yaşayan 37 yaşındaki Songül Elmas, 44 yaşındaki eşi Mustafa Altınbaş'tan şiddet görüyordu. Bu duruma daha fazla dayanamayan Elmas, 9 ay önce eşinden boşandı. Dayakçı koca ise kadının peşini bırakmadı. Sürekli barışma teklifinde bulunmaya başladı. Önceki gün de eski eşini telefonla arayan Mustafa Altıntaş, "Seni çok seviyorum. Barışmak istiyorum. Beni son bir kez dinle. Gel konuşalım" dedi. Bunun üzerine ikili buluştu. Altınbaş bir kez daha barışma teklifinde bulundu.

KAÇIRMAYA ÇALIŞTI!
Ancak olumsuz cevap aldı. Reddedilmeyi hazmedemeyen Altınbaş, önce eski eşini zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Başarılı olamayınca da silahını çıkarıp tetiğe bastı. Diz kapağından vurulan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan ancak kısa sürede polis tarafından yakalanan adam, "Eşimi çok seviyorum. Barışma teklifimi kabul etmeyince çılgına döndüm. Çok pişmanım" diye konuştu. , tedavisinin ardından taburcu edilirken, zanlı koca da ifadesinin ardından adliyeye çıkarıldı.

ZİYA RAMOĞLU
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
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