Aşk kurşunu

Adana'da yaşayan 37 yaşındaki Songül Elmas, 44 yaşındaki eşi MustafaAltınbaş'tan şiddet görüyordu. Bu duruma daha fazla dayanamayan Elmas, 9 ay önce eşinden boşandı. Dayakçı koca ise kadının peşini bırakmadı. Sürekli barışma teklifinde bulunmaya başladı. Önceki gün de eski eşini telefonla arayan Mustafa Altıntaş, "Seni çok seviyorum.Barışmak istiyorum.Beni son bir kez dinle.Gel konuşalım" dedi. Bunun üzerine ikili buluştu. Altınbaş bir kez daha barışma teklifinde bulundu.
KAÇIRMAYA ÇALIŞTI!
Ancak olumsuz cevap aldı. Reddedilmeyi hazmedemeyen Altınbaş, önce eski eşini zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Başarılı olamayınca da silahını çıkarıp tetiğe bastı. Dizkapağından vurulankadın hastaneyekaldırılarak tedavialtına alındı. Olaydan sonra kaçan ancak kısa sürede polis tarafından yakalanan adam, "Eşimi çok seviyorum.Barışma teklifimikabul etmeyinceçılgına döndüm.Çok pişmanım" diye konuştu. Songül Elmas, tedavisinin ardından taburcu edilirken, zanlı koca da ifadesinin ardından adliyeye çıkarıldı.
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