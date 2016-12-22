Amerikan medyası maşa olarak kullandığı FETÖ'nün sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. AP, teröristbaşı Gülen'in Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un katledilmesi ile ilgili akıl dışı ifadelerine yer vererek tüm dünyayı kandırmaya çalıştı.
HER ZAMANKİ GİBİ YİNE İNKAR POLİTİKASI DEVREDE
Suçluluk psikolojisini gizleyemeyen Gülen, FETÖ üyesi olduğuna dair yazılı ve görsel medyada da yer bulmuş onlarca somut kanıt olmasına rağmen katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın kendileriyle ilişkili olmadığı yalanına sarılarak her zamanki gibi inkar politikasına başvurdu.
BİR KEZ DAHA TÜM DÜNYAYI KANDIRMAYA ÇALIŞTI
Eli kanlı katil Gülen, 16 Temmuz sabahı da darbe girişimi için benzer ifadeler kullanmış yaşananların tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu iddia etmişti. Darbenin bir senaryo olduğunu iddia etmiş ve tüm dünyayı kandıracağını sanmıştı.
Yaptığı her açıklamasıyla kendisini gülünç duruma düşüren Gülen, Karlov suikastıyla ilgili yine benzer bir savunma mekanizmasını devreye sokarak bu işten sıyrılabileceğini düşünüyor.
SON AÇIKLAMASI TAM BİR ZIRVA
Amerikan Associated Press (AP)'e bir video mesaj gönderen eli kanlı cani Fethullah Gülen, "Hükümet başka suikastlere zemin hazırlayıp, suçu bizim üzerimize atabilir" şeklinde akılla izah edilemeyecek bir büyük yalana daha imza atarak ne kadar tehlikeli ve karanlık bir yapıya sahip olduklarını tüm dünyaya göstermiş oldu.
TERÖRİSTBAŞI GÜLEN AKIL SAĞLIĞINI KAYBETMİŞ!
FETÖ'nün elebaşısı Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbesi sonrasında yaptığı birbirinde çelişkili ve akıl dışı açıklamalarıyla akli dengesinin pek yerinde olmadığını ilişkin ciddi emareler de sundu dünya kamuoyuna.
AP'de yer alan skandal haberin orjinal metni şu şekilde:
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ABD Medyasi güleni akliyacagiz derken kendilerinide kirletiyor ama zaten pekte abd temiz sayilmaz eh ne diyelim gülenin akli dengesi yerinde olmadigina göre peki siz o deliye uyupta bunca yapmis oldugunuz kötülüklere ne demeli hepiniz delinin pesinden gidiyorsunuz yani bütün ülkeniz sapik deli zir deli
Bu iti verse, diğer itler abd yi satar.
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