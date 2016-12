Amerikan medyası maşa olarak kullandığı FETÖ 'nün sözcülüğünü y ap maya devam ediyor. AP, teröristbaşı Gülen'in Rusya 'nın Ankara Büyükelçisi Karlov 'un katledilmesi ile ilgili akıl dışı ifadelerine yer vererek tüm dünyayı kandırmaya çalıştı.Suçluluk psikolojisini gizleyemeyen Gülen, FETÖ üyesi olduğuna dair yazılı ve görsel medyada da yer bulmuş onlarca somut kanıt olmasına rağmen katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın kendileriyle ilişkili olmadığı yalanına sarılarak her zamanki gibi inkar politikasına başvurdu.Eli kanlı katil Gülen, 16 Temmuz sabahı da darbe girişimi için benzer ifadeler kullanmış yaşananların tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu iddia etmişti. Darbenin bir senaryo olduğunu iddia etmiş ve tüm dünyayı kandıracağını sanmıştı.Yaptığı her açıklamasıyla kendisini gülünç duruma düşüren Gülen, Karlov suikast ıyla ilgili yine benzer bir savunma mekanizmasını devreye sokarak bu işten sıyrılabileceğini düşünüyor.Amerikan Associated Press (AP)'e bir video mesaj gönderen eli kanlı cani Fethullah Gülen , "Hükümet başka suikastlere zemin hazırlayıp, suçu bizim üzerimize atabilir" şeklinde akılla izah edilemeyecek bir büyük yalana daha imza atarak ne kadar tehlikeli ve karanlık bir yapıya sahip olduklarını tüm dünyaya göstermiş oldu.FETÖ'nün elebaşısı Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbesi sonrasında yaptığı birbirinde çelişkili ve akıl dışı açıklamalarıyla akli dengesinin pek yerinde olmadığını ilişkin ciddi emareler de sundu dünya kamuoyuna.AP'de yer alan skandal haberin orjinal metni şu şekilde: