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54 'cünün mal varlığına el konuldu

soruşturma kapsamında, haklarında adli işlem yapılan , Ahmet Turan Alkan, Bülent Korucu, ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 54 FETÖ'cünün mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

FETÖ elebaşlarının mal varlıklarına el konuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında haklarında adli işlem yapılan örgütün yöneticilerinden Cevdet Türkyol ve Abdullah Aymaz ile kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni , gazeteciler , Bülent Korucu, Ali Ünal, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem yapılan 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulması talep edildi.

MAL KAÇIRMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Talebi kabul eden İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, şüpheliler Zafer Özsoy, Yüksel Durgut, Veysel Ayhan, Şeref Yılmaz, Şenol Kahraman, Süleyman Sargın, Şahin Alpay, Sevgi Akarçeşme, Sedat Yetişkin, Ömer Karakaş, Osman Nuri Öztürk, Oktay Vızvız, Nuriye Ural, Nevzat Güner, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal, Murat Avcıoğlu, Mehmet Akif Afşar, Mehmet Kamış, Lalezer Sarıibrahimoğlu, Kemal Soydemir, Hüseyin Döğme, Hilmi Yavuz, Hamit Çiçek, Hakan Taşdelen, Fevzi Yazıcı, Faruk Akkan, Faruk Kardıç, Erkam Tufan Aytav, Melih Kılıç, Ekrem Dumanlı, Cuma Kaya, Cevdet Türkyolu, Bülent Korucu, Bülent Keneş, Ali Bulaç, Ali Ünal, Ali Akbulut, Alaatin Güner, Ahmet Turan Alkan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Zeki Önal, Osman Nuri Arslan, Metin Tamer Gökceoğlu, Mehmet Özdemir, İhsan Duran Dağı, Hamit Bilici, Behçet Akyar, Adil Gülcek, Abdullah Katırcıoğlu, Abdullah Aymaz, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen ve Mehmet Özdemir'in üzerlerine atılı suçu işledikleri, terör örgütüne finansman desteği sağladıkları, elde ettikleri mal varlığını örgütün hizmetine sundukları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu, yine bir kısım şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıkları vurgulandı.

Hakimlik, bu nedenlerle şüphelilerin tüm mal varlıklarıyla bankalardaki her türlü hesaplarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki paylar da dahil diğer mal varlığı değerlerine, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması hakkındaki 668 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca el konulmasına karar verdi.
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe 16:26
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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g&#252;rani g&#246;kt&#252;rkler gürani göktürkler

bir gazeteci bu kadar mal varlığını nasıl yapar.demekki gazetecilikten kazanmamış .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 01:36
Mehdi Mehdi

vatan haini,bozguncu,fitneci teröristler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 18:57
yunus yunus

idam yasası biran önce çıkarılmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 22.12.2016 16:54
ALİ ALİ

FETÖ NEFES ALAMAYACAK DURUMA GETİRİLMELİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 22.12.2016 16:53
emre emre

idam

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 22.12.2016 16:53
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