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Yusuf’un yüzü güldü

Adana Emniyeti, lösemi tedavisi gören Yusuf’un polislik hayali için düğmeye bastı! Hazırladıkları sürpriz ile küçük çocuğu mutlu etmeyi başardı...

Yusuf’un yüzü güldü
Yusuf Can Mermer'e, 6 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Adana'ya sevk edilen küçük çocuk, burada tedavi görmeye başladı. Yusuf'un en büyük hayalinin polislik olduğunu öğrenen gönüllüler durumu Adana Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Tüylü ile paylaştı. Olaydan oldukça etkilenen Kadir Tüylü de minik Yusuf için özel bir polis üniforması ve çocuk polis kimliği hazırlattı. Hatta kask bile yapıldı. Hastaneden alınan Yusuf, makam aracına binip eskort eşliğinde Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bir polis memuru tarafından bindiği aracın kapısını açılan minik Yusuf, "Emir ve görüşlerinize hazırız sayın müdürüm" diyerek karşıladı. Emniyet Müdürü Osman Ak'ın bizzat ilgilendiği minik savaşçı, kendisi için hazırlanan sürprize adeta bayıldı! Yusuf, "Her gece rüyalarımda polis oluyordum. Ama şimdi gerçek polis oldum. Teşekkür ederim" dedi.
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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