Yusuf’un yüzü güldü

Yusuf Can Mermer'e,6 ay önce lösemi teşhisikonuldu. Adana'ya sevkedilen küçük çocuk, buradatedavi görmeye başladı.Yusuf'un en büyük hayalininpolislik olduğunu öğrenengönüllüler durumu AdanaEmniyet Müdür YardımcısıKadir Tüylü ile paylaştı. Olaydanoldukça etkilenen KadirTüylü de minik Yusuf için özelbir polis üniforması ve çocukpolis kimliği hazırlattı. Hattakask bile yapıldı. Hastanedenalınan Yusuf, makam aracınabinip eskort eşliğindeAdana Emniyet Müdürlüğü'negetirildi. Bir polismemuru tarafından bindiğiaracın kapısını açılan minikYusuf, "Emir ve görüşlerinizehazırız sayın müdürüm"diyerek karşıladı. EmniyetMüdürü Osman Ak'ın bizzatilgilendiği minik savaşçı,kendisi için hazırlanan sürprizeadeta bayıldı! Yusuf,"Her gece rüyalarımdapolis oluyordum. Amaşimdi gerçek polis oldum.Teşekkür ederim" dedi.
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