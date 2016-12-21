Yol Durumu
  1. Sırtından vurmak kalleşlerin işidir
  2. Fetullah Gülen’den feda eylemi talimat

örizm

TIRörizm
Almanya'nın başkenti Berlin'de önceki gece Noel pazarına giren bir TIR 12 kişinin ölümüne 55 kişinin yaralanmasına neden oldu. Alman emniyeti zanlıyı, Noel pazarından kaçtıktan sonra yaklaşık iki kilometre uzaktaki bir parkta yakaladığını açıkladı. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Pakistanlı olan zanlının 31 Aralık 2015 tarihinde Almanya'ya girdiğini, Şubat ayında da 'e geçtiğini kaydetti. Alman makamlar ilerleyen saatlerde ise yakaladıkları kişinin TIR'ı süren kişi olmadığını açıkladı. Berlin Emniyet Müdürü Klaus Kand, "Esasında bu kişinin ın şoförü olup olmadığı belirsiz" derken gerçek saldıranın silahlı ve serbest olduğu medyaya yansıdı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise olayı "terör saldırısı" olarak gördüklerini ve en sert şekilde cevap vereceklerini söyledi.
Etiketler: , ,
  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar