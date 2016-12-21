Almanya'nınbaşkenti Berlin'de öncekigece Noel pazarınagiren bir TIR 12 kişininölümüne 55 kişininyaralanmasına neden oldu. Alman emniyeti zanlıyı,Noel pazarından kaçtıktan sonra yaklaşık iki kilometreuzaktaki bir parkta yakaladığını açıkladı. Almanya İçişleriBakanı Thomas de Maiziere, Pakistanlı olan zanlının 31Aralık 2015 tarihinde Almanya'ya girdiğini, Şubat ayındada Berlin'e geçtiğini kaydetti. Alman makamlar ilerleyensaatlerde ise yakaladıkları kişinin TIR'ı süren kişiolmadığını açıkladı. Berlin Emniyet Müdürü KlausKand, "Esasında bu kişinin tırın şoförü olup olmadığıbelirsiz" derken gerçek saldıranın silahlı ve serbestolduğu medyaya yansıdı. Almanya Başbakanı AngelaMerkel ise olayı "terör saldırısı" olarak gördüklerini ve ensert şekilde cevap vereceklerini söyledi.
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