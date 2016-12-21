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ı yazdı İsveç’e kaçtı

Suikastı yazdı İsveç’e kaçtı
FETÖ ile arasındaki bağa bir bilgi daha eklendi. Kapatılan gazetesinin Ankara Temsilcisi , suikasttan üç gün önce sosyal medyada büyükelçilere saldırı düzenlenebileceğini yazdı. Bozkurt'un İsveç'te olduğu ve İsveç'e iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu arada saldırgan Altıntaş, ikamet adresi olarak Bozkurt'un evini göstermişti.
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
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