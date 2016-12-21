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Sırtından vurmak kalleşlerin işidir

Tayyip Erdoğan, Karlov suikastı için “Sayın elçiyi sırtından vurdular. Sırtından vurmak kalleşlerin işidir” yorumunu yaptı

Sırtından vurmak kalleşlerin işidir
Cumhurbaşkanı , açılışında yaptığı konuşmada, Rus elçi Andrey Karlov'un ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Rus elçi Andrey Karlov'un ölümünden duyduğum üzüntüyü bir kez daha tekrarlıyorum. Tüm dost Rus halkına ve Karlov'un ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diyen Erdoğan, suikastla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Rusya ile ilişkilerin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Olayın hemen ardından Sayın Putin'i arayarak olaydan duyduğumuz derin üzüntüyü ilettim. Kendisiyle bu kalleş saldırının Türk-Rus ilişkilerine karşı açık bir provokasyon olduğu konusunda hemfikiriz. 15 Temmuz'da nasıl namussuzlar tanklarla, uçaklarla vurmaya kalktılar. İşte dün (önceki) akşamki kalleş de Rusya'nın ülkemizdeki temsilcisi olan, bir yerde bize emanet olan elçiyi sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin işidir. Bağlantıları inceleniyor, araştırılıyor. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı."
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  • 21 Aralık 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

bu fetö nün işi kahpelik her yol mubah dünya saltanatı için ahiret var yaşasın bu katiller için cehennem

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.12.2016 10:28
patriot patriot

gülenin iade edilmesi için baskılar artmalı, iade hemen gerçekleşmezse sinop ve malatyadaki amerikan radar üstleri kapatılarak natonun gözü kör edilmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 21.12.2016 09:54
tevfik tevfik

şimdi bu işin arkasındaki nin ABD olduğu ortaya çıkınca ne olacak ,,rusya zaten abd ye gıcık ,,bütün devletlerin birleşip bu leş kargalarını yok etmesi lazım,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 21.12.2016 08:45
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