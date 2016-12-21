Sırtından vurmak kalleşlerin işidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli açılışında yaptığı konuşmada, Rus elçi Andrey Karlov'un ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Rus elçi Andrey Karlov'un ölümünden duyduğum üzüntüyü bir kez daha tekrarlıyorum. Tüm dost Rus halkına ve Karlov'un ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diyen Erdoğan, suikastla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Rusya ile ilişkilerin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Olayın hemen ardından Sayın Putin'i arayarak olaydan duyduğumuz derin üzüntüyü ilettim. Kendisiyle bu kalleş saldırının Türk-Rus ilişkilerine karşı açık bir provokasyon olduğu konusunda hemfikiriz. 15 Temmuz'da nasıl namussuzlar tanklarla,uçaklarla vurmaya kalktılar. İşte dün(önceki) akşamki kalleş de Rusya'nınülkemizdeki temsilcisi olan, bir yerdebize emanet olan elçiyi sırtındanvurdu. Sırtından vurmak kalleşlerinişidir. Bağlantıları inceleniyor,araştırılıyor. Zaten bağlantılarçıkmaya başladı."
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bu fetö nün işi kahpelik her yol mubah dünya saltanatı için ahiret var yaşasın bu katiller için cehennem
gülenin iade edilmesi için baskılar artmalı, iade hemen gerçekleşmezse sinop ve malatyadaki amerikan radar üstleri kapatılarak natonun gözü kör edilmeli.
şimdi bu işin arkasındaki nin ABD olduğu ortaya çıkınca ne olacak ,,rusya zaten abd ye gıcık ,,bütün devletlerin birleşip bu leş kargalarını yok etmesi lazım,,,
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